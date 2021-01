Roma, il rapper ‘1727 Wrldstar’ massacra di botte la fidanzata: arrestato per maltrattamenti e droga (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il rapper Algero Corredini, meglio conosciuto come 1727 Wrldstar, divenuto noto per la frase “ho preso er muro fratellì“, torna a far parlare di sè e, anche questa volta, non in modo positivo. Già, perchè il rapper Romano è finito in manette con l’accusa di maltrattamento e lesioni nei confronti della sua fidanzata. I carabinieri di Ponte Galeria lo hanno arrestato lo scorso sabato 23 gennaio, dopo la segnalazione della ragazza che, in lacrime, aveva denunciato l’ennesima aggressione da parte del cantante. Leggi anche: Fratellì, chi l’ha visto? ‘Scomparso’ 1727 wrldstar. La fidanzata: «E’ sparito con due carte di credito e gli steroidi anabolizzanti» I fatti La ragazza nella serata di venerdì 22 aveva avuto una lite (per futili motivi) con il rapper e lui l’aveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) IlAlgero Corredini, meglio conosciuto come 1727 Wrldstar, divenuto noto per la frase “ho preso er muro fratellì“, torna a far parlare di sè e, anche questa volta, non in modo positivo. Già, perchè ilno è finito in manette con l’accusa di maltrattamento e lesioni nei confronti della sua. I carabinieri di Ponte Galeria lo hannolo scorso sabato 23 gennaio, dopo la segnalazione della ragazza che, in lacrime, aveva denunciato l’ennesima aggressione da parte del cantante. Leggi anche: Fratellì, chi l’ha visto? ‘Scomparso’ 1727 wrldstar. La: «E’ sparito con due carte di credito e gli steroidi anabolizzanti» I fatti La ragazza nella serata di venerdì 22 aveva avuto una lite (per futili motivi) con ile lui l’aveva ...

Il rapper romano 1727 wrldstar, al secolo Algero Corretini, è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato - ancora una volta - la compagna che vive con lui in un appartamento a ...

Roma, 25 gennaio 2021 - Arrestato Algero Corretini, rapper e influencere romano conosciuto per il video " Fratellì ". Su di lui gravano le accuse di maltrattamenti, lesioni e droga. A dare l'allarme a ...

