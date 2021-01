Roma: allagamenti e disagi a causa del maltempo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lo scorso weekand è stato all’insegna del forte maltempo a Roma. Ancora oggi c’è l’allerta meteo per vento forte, ma fortunatamente la pioggia dovrebbe cessare. Sono stati molti gli allagamenti che hanno creato disagi alla popolazione. Questa mattina anche il Tevere in piena ha costretto i Vigili del Fuoco ad intervenire prontamente con il nucleo sommozzatori e il nucleo fluviale all’altezza di Ponte Umberto I. allagamenti e disagi nella Capitale Sono stati segnalati importanti allagamenti in Via Colatina, chiusa dalla notte tra venerdì e sabato. Domenica mattina la Polizia Locale e la Protezione Civile sono state impegnate con uomini e mezzi allo scopo di ripristinare le condizioni regolari di viabilità. Per riassorbire l’acqua in eccesso sul manto stradale sono ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lo scorso weekand è stato all’insegna del forte. Ancora oggi c’è l’allerta meteo per vento forte, ma fortunatamente la pioggia dovrebbe cessare. Sono stati molti gliche hanno creatoalla popolazione. Questa mattina anche il Tevere in piena ha costretto i Vigili del Fuoco ad intervenire prontamente con il nucleo sommozzatori e il nucleo fluviale all’altezza di Ponte Umberto I.nella Capitale Sono stati segnalati importantiin Via Colatina, chiusa dalla notte tra venerdì e sabato. Domenica mattina la Polizia Locale e la Protezione Civile sono state impegnate con uomini e mezzi allo scopo di ripristinare le condizioni regolari di viabilità. Per riassorbire l’acqua in eccesso sul manto stradale sono ...

infoitinterno : Maltempo: allagamenti a Roma, chiuse banchine del Tevere - infoitinterno : Maltempo a Roma, domenica tra allagamenti e disagi. Allerta vento per oggi, Tevere sorvegliato speciale - bizcommunityit : Maltempo a Roma, domenica tra allagamenti e disagi. Allerta vento per oggi, Tevere sorvegliato speciale - romasulweb : Maltempo a Roma, domenica tra allagamenti e disagi. Allerta vento per oggi, Tevere sorvegliato speciale - gattorosarosa : Maltempo a Roma, domenica tra allagamenti e disagi. Allerta vento per oggi, Tevere sorvegliato speciale -