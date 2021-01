Roberta Siragusa: una tac potrebbe rivelare la verità sulla morte (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tiene banco la vicenda della morte di , sotto accusa il fidanzato. Vogliono vederci chiaro gli inquirenti sul decesso della povera Roberta Siragusa, trovata morta a 17 anni in fondo a un burrone. Nel frattempo, si starebbe avvalendo della facoltà di non rispondere Pietro Morreale, il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tiene banco la vicenda delladi , sotto accusa il fidanzato. Vogliono vederci chiaro gli inquirenti sul decesso della povera, trovata morta a 17 anni in fondo a un burrone. Nel frattempo, si starebbe avvalendo della facoltà di non rispondere Pietro Morreale, il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : #Sicilia - La Procura di Termini Imerese ha disposto il fermo di Pietro Morreale, il 19enne indagato per per la mo… - Corriere : Roberta, uccisa a 17 anni. «Il fidanzato non ha confessato». La madre: «Lei non meritava questo» - _bloodsangel : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - Killyger : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - infoitinterno : Roberta Siragusa, l’omicidio e la banalità del male -