Recovery Plan, confronto Conte-Confindustria: le richieste degli Industriali (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Mentre la crisi di Governo entra nel vivo, prosegue il confronto aperto tra Presidente del Consiglio Conte e parti sociali sul Recovery Plan: dopo quello con i sindacati di venerdì 22 gennaio, oggi è stata la volta di Confindustria. Collegato in videoconferenza il numero uno degli Industriali, Carlo Bonomi. Per l’esecutivo partecipano i ministri dello Sviluppo economico, Patuanelli, dell’Economia, Gualtieri, del Lavoro, Catalfo, della PA, Dadone, degli Affari Ue, Enzo Amendola, del Sud, Provenzano. “Questo non è un piano del Governo ma del sistema-Italia, quindi deve essere ampiamente condiviso e costruire le basi per ricostruire e trasformare il Paese garantendo una robusta ripresa, una più efficace resilienza e la realizzazione delle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Mentre la crisi di Governo entra nel vivo, prosegue ilaperto tra Presidente del Consiglioe parti sociali sul: dopo quello con i sindacati di venerdì 22 gennaio, oggi è stata la volta di. Collegato in videoconferenza il numero uno, Carlo Bonomi. Per l’esecutivo partecipano i ministri dello Sviluppo economico, Patuanelli, dell’Economia, Gualtieri, del Lavoro, Catalfo, della PA, Dadone,Affari Ue, Enzo Amendola, del Sud, Provenzano. “Questo non è un piano del Governo ma del sistema-Italia, quindi deve essere ampiamente condiviso e costruire le basi per ricostruire e trasformare il Paese garantendo una robusta ripresa, una più efficace resilienza e la realizzazione delle ...

marattin : “Il Recovery Plan non è un insieme di spese con attorno le riforme, ma una serie di riforme con alcune spese per ac… - DarioStefano : È arrivato il momento di ragionare, basta con i veti e gli ultimatum, si ricomponga la crisi, anche in nome del… - Palazzo_Chigi : Prosegue questa mattina il confronto del Governo sul Recovery Plan con le associazioni di categoria delle attività… - Diana95422100 : RT @saraosalvatore: Non ha paura che le si allunghi il naso quando dice che il governo di Conte é impegnato con il recovery plan e con l’em… - medicojunghiano : RT @CarterNicK50: @mariolavia Caro Nicola @nzingaretti la domanda è chi gestirà i 209 miliardi del Recovery plan? Conte non risponde, il me… -