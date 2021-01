Quando arriva la Cassa integrazione Covid per i 1,2 milioni di lavoratori in attesa? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Valentina Conte su Repubblica oggi spiega che una tabella presente nella delibera del CIV, organo interno di vigilanza dell’Inps in rappresentanza di sindacati e imprese, che il 29 dicembre 2020 ha approvato il bilancio preventivo Inps 2021 rivela che al 30 novembre rimanevano inevase ancora quasi 200 mila pratiche per la Cassa integrazione Covid, che riguarderebbero 1,2 milioni di lavoratori. Il 68% di queste è fresco, arrivato in novembre. Ma un terzo, incredibilmente, si riferisce ai mesi passati: 338 di marzo, 5.338 di aprile, 12.188 di maggio, 5.748 di giugno, 13.490 di luglio, 5.449 di agosto, 7.148 di settembre, 13.888 di ottobre. Molte, troppe. Nelle 200 mila giacenze ci sono sia domande di Cassa integrazione con causale ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Valentina Conte su Repubblica oggi spiega che una tabella presente nella delibera del CIV, organo interno di vigilanza dell’Inps in rappresentanza di sindacati e imprese, che il 29 dicembre 2020 ha approvato il bilancio preventivo Inps 2021 rivela che al 30 novembre rimanevano inevase ancora quasi 200 mila pratiche per la, che riguarderebbero 1,2di. Il 68% di queste è fresco,to in novembre. Ma un terzo, incredibilmente, si riferisce ai mesi passati: 338 di marzo, 5.338 di aprile, 12.188 di maggio, 5.748 di giugno, 13.490 di luglio, 5.449 di agosto, 7.148 di settembre, 13.888 di ottobre. Molte, troppe. Nelle 200 mila giacenze ci sono sia domande dicon causale ...

fattoquotidiano : Carlo Calenda è sempre molto sicuro di sé. Il problema arriva quando qualcuno si prende la briga di sottoporre a fa… - f_girasole : RT @culture_more: 'La felicità non arriva quando otteniamo ciò che vogliamo, ma quando sappiamo come goderci ciò che abbiamo'.?????? #25gennai… - ivalent19 : RT @DiBeShG2: E quando arriva la notte e resto sola con me... Arisa Foto _____Ana Julia Gobbi* - louise43678507 : RT @DiBeShG2: E quando arriva la notte e resto sola con me... Arisa Foto _____Ana Julia Gobbi* - Noovyis : (Quando arriva la Cassa integrazione Covid per i 1,2 milioni di lavoratori in attesa?) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Quando arriva "Quando parla Conte?", "quando arriva il cashback": le nostre ricerche su Google StartupItalia Covid in Irpinia, operazione richiami: arriva il vaccino per 4mila sanitari

Saranno consegnati questa mattina, all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, 195 flaconi del vaccino Pfizer-BionTech pari a 1170 dosi (come noto, 6 per ogni flacone). L'Asl di Avellino, ...

NVIDIA GeForce RTX 3060: le nuove schede in arrivo a fine febbraio

Quantitativo di memoria video di ben 12GB per le nuove schede che espandono verso il basso la gamma di GPU NVIDIA basate su architettura Ampere ...

Saranno consegnati questa mattina, all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, 195 flaconi del vaccino Pfizer-BionTech pari a 1170 dosi (come noto, 6 per ogni flacone). L'Asl di Avellino, ...Quantitativo di memoria video di ben 12GB per le nuove schede che espandono verso il basso la gamma di GPU NVIDIA basate su architettura Ampere ...