Pedullà: Malcuit-Fiorentina, si va verso il prestito con diritto di riscatto (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha riportato le ultime novità sulla situazione di Malcuit Kevin Malcuit dal Napoli alla Fiorentina. Una richiesta a sorpresa del 5 gennaio che si sta materializzando 20 giorni dopo. La Fiorentina ci aveva provato per Conti ma il Parma ha garantito l’obbligo di riscatto. In giornata sono ripresi i contatti tra i club, si va verso la definizione in prestito con diritto di riscatto. Il terzino francese ha un contratto in scadenza nel 2022. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’esperto di mercato Alfredo, ha riportato le ultime novità sulla situazione diKevindal Napoli alla. Una richiesta a sorpresa del 5 gennaio che si sta materializzando 20 giorni dopo. Laci aveva provato per Conti ma il Parma ha garantito l’obbligo di. In giornata sono ripresi i contatti tra i club, si vala definizione incondi. Il terzino francese ha un contratto in scadenza nel 2022. L'articolo ilNapolista.

