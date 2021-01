Miklós Rózsa e il kolossal americano

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Quando nella notte degli Oscar concorre un film in odore di guadagnare un certo numero di statuette d’oro, si fa sempre rife­rimento ad undegli anni ‘50, girato negli stabilimenti di Cinecittà e che salvò la Metro Goldwin Mayer dal fallimento. Questo film è “Ben Hur”, con uno statuario Charlton Heston ed una irripetibile e coinvolgente corsa con le bighe nella sua sfida con Messala, interpretato da Stephen Boyd. Il film vince ben 11 statuette e tra queste vi è quella per la colonna sonora composta da. Gli anni dell’infanzia Quello che è ritenuto il re dei compositori per il genere “pe­plum” nasce a Budapest il 18 Aprile del 1907. Suo padre è un industriale e proprietario terriero: un uomo benestante ma onesto e pragmatico, che non dimentica lo stato d’indigenza di tanti contadini ungheresi e per loro si ...