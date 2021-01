Mascherine U-Mask, che scandalo: ora indaga anche la Procura (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Procura di Milano indaga sulla trasparenza e l’efficienza delle Mascherine U-Mask. L’azienda del dispositivo “distruggi batteri” è in stato d’accusa L’ultima ora di oggi ha gravato pesantemente su uno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ladi Milanosulla trasparenza e l’efficienza delleU-. L’azienda del dispositivo “distruggi batteri” è in stato d’accusa L’ultima ora di oggi ha gravato pesantemente su uno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, sequestrate #mascherine U-Mask, inchiesta a #Milano. Indagato per frode nell'esercizio del commercio l'amm… - fattoquotidiano : Milano, aperta un’inchiesta sulle mascherine U-Mask: sequestri in 10 farmacie per verificare le capacità di filtrag… - Corriere : Mascherine U-Mask sequestrate a Milano: inchiesta della Procura per frode - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, sequestrate #mascherine U-Mask, inchiesta a #Milano. Indagato per frode nell'esercizio del commercio l'amministr… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Sequestrate #mascherine U-Mask, inchiesta a #Milano. Indagato amministratore italiano, verifiche sul filtraggio #ANSA #Co… -