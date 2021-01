Lazio arancione fino a quando? La possibile data e le nuove regole aspettando la zona gialla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Più di una settimana in zona arancione per la Regione Lazio con spostamenti limitati e bar e ristoranti chiusi, se non per lavorare d’asporto o con consegne a domicilio. Ma quando il Lazio potrà ritornare in fascia gialla? Se lo domandano in tanti, ma per il momento bisogna solo aspettare. Venerdì scorso c’è stato l’ultimo monitoraggio dell’Iss e l’Rt del Lazio è sceso sotto l’1: l’indice di trasmissibilità, stando ai dati del 22 gennaio, è a 0.93, mentre il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è sceso dal 35% al 31%; il tasso di occupazione dei posti letto di area medica dal 45% al 42%. Leggermente in aumento il numero dei nuovi focolai in ambito familiare, mentre è diminuita l’incidenza per 100 mila abitanti. Leggi anche: Lazio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Più di una settimana inper la Regionecon spostamenti limitati e bar e ristoranti chiusi, se non per lavorare d’asporto o con consegne a domicilio. Mailpotrà ritornare in fascia? Se lo domandano in tanti, ma per il momento bisogna solo aspettare. Venerdì scorso c’è stato l’ultimo monitoraggio dell’Iss e l’Rt delè sceso sotto l’1: l’indice di trasmissibilità, stando ai dati del 22 gennaio, è a 0.93, mentre il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è sceso dal 35% al 31%; il tasso di occupazione dei posti letto di area medica dal 45% al 42%. Leggermente in aumento il numero dei nuovi focolai in ambito familiare, mentre è diminuita l’incidenza per 100 mila abitanti. Leggi anche:...

