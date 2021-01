Euphoria 2 arriverà entro il 2021, ma la sfida è non stravolgerla dopo il successo degli episodi speciali (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno incredibilmente ricco e intenso per Zendaya, ma anche Sam Levinson può dirsi soddisfatto dei risultati raggiunti. In attesa di tornare sul set, infatti, il creatore e showrunner di Euphoria ha elaborato una sceneggiatura insieme a Hunter Schafer, scritto e diretto i due episodi ponte di Euphoria e portato sugli schermi Netflix il film Malcolm & Marie, interpretato da John David Washington e Zendaya. A pochi giorni dall’arrivo su HBO Max – e in Italia su Sky Atlantic e NOW TV – dell’episodio speciale dedicato a Jules, Sam Levinson ha concesso un’intervista a IndieWire rivelando i suoi piani per la produzione di Euphoria 2. Se la curva della pandemia negli Stati Uniti non tornerà a impennarsi, costringendo a un nuovo stop alle produzioni, le riprese della seconda stagione ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno incredibilmente ricco e intenso per Zendaya, ma anche Sam Levinson può dirsi soddisfatto dei risultati raggiunti. In attesa di tornare sul set, infatti, il creatore e showrunner diha elaborato una sceneggiatura insieme a Hunter Schafer, scritto e diretto i dueponte die portato sugli schermi Netflix il film Malcolm & Marie, interpretato da John David Washington e Zendaya. A pochi giorni dall’arrivo su HBO Max – e in Italia su Sky Atlantic e NOW TV – dell’o speciale dedicato a Jules, Sam Levinson ha concesso un’intervista a IndieWire rivelando i suoi piani per la produzione di2. Se la curva della pandemia negli Stati Uniti non tornerà a impennarsi, costringendo a un nuovo stop alle produzioni, le riprese della seconda stagione ...

