Elisabetta Canalis, il messaggio che commuove il web: “Ci riabbracceremo presto” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Elisabetta Canalis ha postato una foto su Instagram ed un messaggio che ha commosso i suoi follower. Scopriamo per quale motivo Una foto che ha strappato qualche lacrima ai follower e che ha fatto scoprire dei dettagli importanti nella vita privata della showgirl ed attrice. In questo difficile momento che si sta vivendo, con l’emergenza L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 25 gennaio 2021)ha postato una foto su Instagram ed unche ha commosso i suoi follower. Scopriamo per quale motivo Una foto che ha strappato qualche lacrima ai follower e che ha fatto scoprire dei dettagli importanti nella vita privata della showgirl ed attrice. In questo difficile momento che si sta vivendo, con l’emergenza L'articolo proviene da Leggilo.org.

lillydessi : I segreti del fisico di Elisabetta Canalis sono nella sua fitness routine (da copiare alla lettera) - Elle… - Luca_zone : Torna il sereno tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: pace fatta tra le due ex veline secondo #ognimattina - gcomegiumangi : Maccheroni di Padre Pio is the new pollo alla piastra di Elisabetta Canalis - faicometipare : Per colpa di Elisabetta Canalis ogni volta che leggo la parola pandemia mi viene da ridere - Antoniadadda : @Iperborea_ Ec = Elisabetta Canalis ? Non capisco ? Antonella Mosetti del gfvip1 ? -