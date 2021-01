Dayane Mello attacca gli autori del GF Vip: “Assecondano solo Tommaso Zorzi perché ha problemi mentali” (VIDEO) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: il motivo Come ogni sabato sera da quattro mesi a questa parte, gli autori del Grande Fratello Vip 5 organizzano una festa a tema per far divertire gli inquilini della casa di Cinecittà e nello stesso tempo creare delle dinamiche. Purtroppo nelle ultime ore sembra che qualcosa sia andato storto sul finale. Ovvero, quando ritrovata a lavare i piatti con Samantha De Grenet, Dayane Mello è sbottata contro la produzione del reality show di Canale 5 accusandoli senza mezze misure di assecondare troppo Tommaso Zorzi. Ma ad avere fatto arrabbiare ed infastidire la modella brasiliana è stata la scelta della playlist della serata. Sembra proprio che le canzoni sentite durante il sabato sera sono state ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 25 gennaio 2021)contro: il motivo Come ogni sabato sera da quattro mesi a questa parte, glidel Grande Fratello Vip 5 organizzano una festa a tema per far divertire gli inquilini della casa di Cinecittà e nello stesso tempo creare delle dinamiche. Purtroppo nelle ultime ore sembra che qualcosa sia andato storto sul finale. Ovvero, quando ritrovata a lavare i piatti con Samantha De Grenet,è sbottata contro la produzione del reality show di Canale 5 accusandoli senza mezze misure di assecondare troppo. Ma ad avere fatto arrabbiare ed infastidire la modella brasiliana è stata la scelta della playlist della serata. Sembra proprio che le canzoni sentite durante il sabato sera sono state ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - GrandeFratello : Ladies and gentlemen... gli opinionisti di Domenica Vip: Samantha, Carlotta, Andrea Zenga e Dayane Mello! ?? #GFVIP - GrandeFratello : 'Io non sono perfetta, ma lo sono ai suoi occhi...' ? #GFVIP - unasudiecimila : RT @___tilltheend: In un mondo di Dayane Mello, siate sempre Tommaso Zorzi. #tzvip #fuoridayane - leeviiosa : RT @RosannaCascino: @EndemolShineIT @Mediasetitalia @GrandeFratello @GIVOVAofficial @grissinbon @MikadoFR @Parpiglia @Najoleari @imetec_ita… -