Crisi di Governo, Conte bis al capolinea: domani attese le dimissioni (Di lunedì 25 gennaio 2021) In base alle ultime indiscrezioni, si terrà domani mattina un Consiglio dei ministri dove il premier, Giuseppe Conte, formalizzerà il suo passo indietro ai ministri. All'ordine del giorno, infatti, ci saranno le dimissioni del presidente del Consiglio. A Seguire Conte salirà al Quirinale. L'articolo .

