Covid, in aumento i ricoveri nei reparti non critici e in terapia intensiva (+21). I DATI (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 25 gennaio, le persone in rianimazione sono 2.421, 21 in più rispetto al giorno precedente. Salgono anche i ricoveri nei reparti non critici: sono 21.424, 115 in più. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 420 decessi, mentre ieri erano stati 299. I nuovi casi sono 8.562, su 143.116 tamponi: la percentuale di positività è al 5,98% (ieri 5,38%). Dall’inizio della pandemia, in Italia i casi ufficiali sono 2.475.372 e i morti 85.881 Leggi su tg24.sky (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 25 gennaio, le persone in rianimazione sono 2.421, 21 in più rispetto al giorno precedente. Salgono anche ineinon: sono 21.424, 115 in più. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 420 decessi, mentre ieri erano stati 299. I nuovi casi sono 8.562, su 143.116 tamponi: la percentuale di positività è al 5,98% (ieri 5,38%). Dall’inizio della pandemia, in Italia i casi ufficiali sono 2.475.372 e i morti 85.881

In Toscana altri 14 morti per Covid, ricoveri in aumento

E-commerce, sul podio delle ricerche per gli acquisti online si confermano ormai da diversi anni Smartphone e Integratori, seguiti a sorpresa dai Notebook ...

Ancora 363 contagi in provincia di Varese, più di Milano. E risale il tasso di positività

MILANO - Un'altra impennata di nuovi casi positivi in provincia di Varese: sono stati 363 quelli rilevati nelle ultime 24 ore, ed è il dato più alto di incremento di contagi tra le province lombarde, ...

