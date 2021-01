Cinema a casa: novità on demand e anteprime streaming. Con un occhio al Giorno della Memoria (Di lunedì 25 gennaio 2021) I Cinema continuano a restare sprangati, anzi, si stanno dirottando le grandi uscite di primavera verso l’autunno inoltrato. Così mentre la Warner Bros, per citarne una, posticiperà l’uscita in sala di Ghostbusters: Legacy, speranzosamente prevista l’11 giugno, a un siderale 11 novembre, in Italia Sanremo 2021 andrà in scena con tanto di pubblico all’Ariston a inizio marzo. Viene da chiedersi quanto sia svalutante per industria e arti di cultura e intrattenimento innalzare a ogni costo il nazionalpopolare live tenendo in violacea apnea Cinema e teatri. Sanremo c’è solo per qualche Giorno all’anno, ma il Cinema ribolle sempre di novità e pur sotto palate di cenere e Dpcm scalda come brace dicendoci un bel po’ di cose. Partiamo da due piccoli titoli che avrebbero vissuto tanto di sala e tour del cast e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Icontinuano a restare sprangati, anzi, si stanno dirottando le grandi uscite di primavera verso l’autunno inoltrato. Così mentre la Warner Bros, per citarne una, posticiperà l’uscita in sala di Ghostbusters: Legacy, speranzosamente prevista l’11 giugno, a un siderale 11 novembre, in Italia Sanremo 2021 andrà in scena con tanto di pubblico all’Ariston a inizio marzo. Viene da chiedersi quanto sia svalutante per industria e arti di cultura e intrattenimento innalzare a ogni costo il nazionalpopolare live tenendo in violacea apneae teatri. Sanremo c’è solo per qualcheall’anno, ma ilribolle sempre die pur sotto palate di cenere e Dpcm scalda come brace dicendoci un bel po’ di cose. Partiamo da due piccoli titoli che avrebbero vissuto tanto di sala e tour del cast e ...

alycecappellaio : RT @TheDoc4Tweet: Domande andate in disuso nel 2020: Che fai stasera? Posso invitarti a cena? Andiamo al cinema? Hai il biglietto per la p… - DIY02568528 : RT @DIY02568528: #FilmTwitter #filmphotography #pippofranco #bombolo #mazzamauro #sfrattatocercacasa #comedymoviebattlebracket #comedy #co… - DIY02568528 : RT @DIY02568528: #FilmTwitter #filmphotography #pippofranco #bombolo #mazzamauro #sfrattatocercacasa #comedymoviebattlebracket #comedy #co… - tommizeta_ : E che fai, nel 'GF fuori la casa' non lo menzioni il cinema con Kevin e le Oppiners? ECCERTO CHE LO MENZIONI - Verusch39694034 : Leri sera siamo andati fuori a cena, al cinema, a ballare. Poi siamo arrivati a casa ubriachi e abbiamo fatto di tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema casa Cinema e tv da casa – 03 tris La Fedeltà Nonno questa volta è guerra: Robert De Niro arriva su Sky

Torna Robert De Niro con una commedia per tutta la famiglia: Nonno questa volta è guerra. In prima tv questa sera su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Family.

Clea DuVall: “Sui cambiamenti sociali il cinema sta cambiando di pari passo con il mondo"

La regista del film di successo Non ti presento i miei : “D’ora in poi spettatori e network possono far gruppo e sostenere nuovi, ...

Torna Robert De Niro con una commedia per tutta la famiglia: Nonno questa volta è guerra. In prima tv questa sera su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Family.La regista del film di successo Non ti presento i miei : “D’ora in poi spettatori e network possono far gruppo e sostenere nuovi, ...