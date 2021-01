Barcellona, Koeman: «La chiave? Il gioco senza palla» – VIDEO (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo Ronald Koeman un dettaglio in particolare ha permesso al Barcellona di vincere per 2-0 sul campo dell’Elche. Ecco quale Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa analizzando la vittoria sul campo dell’Elche. Queste le sue parole. «Ho visto un Barça molto concentrato ad inizio gara e con molto possesso palla. Sì, è vero che loro hanno difeso bene nello spazio fra le linee. La chiave della partita di oggi è stata il nostro gioco senza palla, facendo un buon pressing». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo Ronaldun dettaglio in particolare ha permesso aldi vincere per 2-0 sul campo dell’Elche. Ecco quale Il tecnico delRonaldha parlato in conferenza stampa analizzando la vittoria sul campo dell’Elche. Queste le sue parole. «Ho visto un Barça molto concentrato ad inizio gara e con molto possesso. Sì, è vero che loro hanno difeso bene nello spazio fra le linee. Ladella partita di oggi è stata il nostro, facendo un buon pressing». Leggi su Calcionews24.com

