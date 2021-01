Asamoah è a Cagliari: ora visite mediche e firma (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Cagliari si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo sulla fascia sinistra. Asamoah è atterrato poco fa all’aeroporto di Elmas Kwdawdo Asamoah sta per diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrocampista ghanese è sbarcato questo pomeriggio all’aeroporto di Cagliari-Elmas con un volo proveniente da Milano Linate. Per lui ora le visite mediche e i test anti Covid-19 prima di poter firmare il nuovo contratto con il Cagliari che lo legherà ai sardi fino a giugno, ma con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilsi prepara ad accogliere un nuovo rinforzo sulla fascia sinistra.è atterrato poco fa all’aeroporto di Elmas Kwdawdosta per diventare un nuovo giocatore del. Il centrocampista ghanese è sbarcato questo pomeriggio all’aeroporto di-Elmas con un volo proveniente da Milano Linate. Per lui ora lee i test anti Covid-19 prima di poterre il nuovo contratto con ilche lo legherà ai sardi fino a giugno, ma con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Leggi su Calcionews24.com

