Ardea | passante salva tartaruga spiaggiata | era avvolta nelle reti da pesca

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono undici le tartarughe marine ritrovate sul litorale romano, tra Civitavecchia e, nel weekend appena trascorso. Tre sono statete, mentre le altre 8, purtroppo, non ce l'hanno fatta. Una storia a lieto fine, però, viene dal Comune di: qui un cittadino del luogo ha notato l'esemplare arenato sulla spiaggia, incastrato in una "rete fantasma" datore, e l'ha di fatto tratto in salvo. Solo successivamente altaggio, l'uomo ha informato la Capitaneria di Porto anche se – seguendo la prassi – avrebbe dovuto contattare prima loro perché in grado di controllare le condizioni di salute dell'animale. Quello che è certo, "formalità" o meno, è che lamarina si èta e ha potuto riprendere il largo in mare.