Ziliani | A Gattuso è sfuggito qualcosa ed è u peccato

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il Napoli si ferma ancora a Verona, dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus. Il verdetto della gara di oggi pesa sicuramente sul morale e sulle aspettative per la formazione di. Il giornalista Paoloha commentato il momento della formazione azzurra su Twitter È vero che ne ha vinte 11, ma 6 sconfitte in 18 partite (un terzo), considerando qualità e quantità della rosa, gridano vendetta. A #, ed è un: perché la classifica ancora non è del tutto compromessa.#VeronaNapoli — Paolo(@Z) January 24, 2021 L'articolo ilNapolista.