Xbox Live Gold | l' ex vice presidente Mike Ybarra preferirebbe eliminarlo in favore del Game Pass

Leggi su eurogamer

(Di domenica 24 gennaio 2021) Nei giorni scorsi, Microsoft è stata protagonista di unanda interessante: annunciato un aumento dei prezzi per l'abbonamento, per poi annullarlo poche ore dopo in seguito al feedback negativo degli utenti. Non solo, ha anche rimosso il requisito dell'abbonamentoper giocare ai titoli free-to-play. Un cambio di rotta totale e repentino, ma landa è servita come base per delle importanti discussioni in diversi forum e social online: gli abbonamenti comee PlayStation Plus, per giocare ai titoli multiplayer, sono ancora necessari? A quanto pare no, secondo il parere dell'ex-di. ...