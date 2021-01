Tragedia in Brasile, cade l'aereo del Palmas: sei morti (Di domenica 24 gennaio 2021) Una nuova Tragedia aerea scuote il Brasile dopo quella che colpì la Chapecoense nel novembre del 2016. Il velivolo privato che trasportava il Palmas , una squadra di quarta divisione, avrebbe subito ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 gennaio 2021) Una nuovaaerea scuote ildopo quella che colpì la Chapecoense nel novembre del 2016. Il velivolo privato che trasportava il, una squadra di quarta divisione, avrebbe subito ...

