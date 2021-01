Serie C, i risultati delle partite delle partite delle 15 (Di domenica 24 gennaio 2021) Si sono appena concluse le gare delle 15 della Serie C. Ecco tutti i risultati della Serie C girone per girone. Girone A A Grosseto i padroni di casa approfittano della superiorità numerica e battono 2-1 il Piacenza con le reti di Boccardi e Sersanti. Punti importanti per la Lucchese che con i gol di Bianchi e Petrovic batte 2-0, in trasferta, la Pergolettese. A Gorgonzola il Lecco non va oltre il pari contro la Giana Erminio (Marchetti e Marchi gli autori dei gol). 2-0 fra Alessandria e Pistoiese, reti di Chiarello e Castellano. Girone B Alle 14:30 il Legnago Salus batte di misura la Vis Pesaro grazie a Luppi e Grandolfo rendendo inutile il rigore marchigiano trasformato da Marchi. Sonora sconfitta per il Carpi che cade per 5 a 1 contro la Sambenedettese (al vantaggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Si sono appena concluse le gare15 dellaC. Ecco tutti idellaC girone per girone. Girone A A Grosseto i padroni di casa approfittano della superiorità numerica e battono 2-1 il Piacenza con le reti di Boccardi e Sersanti. Punti importanti per la Lucchese che con i gol di Bianchi e Petrovic batte 2-0, in trasferta, la Pergolettese. A Gorgonzola il Lecco non va oltre il pari contro la Giana Erminio (Marchetti e Marchi gli autori dei gol). 2-0 fra Alessandria e Pistoiese, reti di Chiarello e Castellano. Girone B Alle 14:30 il Legnago Salus batte di misura la Vis Pesaro grazie a Luppi e Grandolfo rendendo inutile il rigore marchigiano trasformato da Marchi. Sonora sconfitta per il Carpi che cade per 5 a 1 contro la Sambenedettese (al vantaggio ...

