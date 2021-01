Serie B | la Cremonese raggiunge la Spal all’85’ Finisce 1-1

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sfuma nel finale un successo importante per laper portarsi al secondo posto solitario in classifica. Gli uomini di Marino erano passati in vantaggio al 63? con Paloschi, un gol che faceva volare i ferraresi. Nel finale,, pareggio lombardo con Ciofani. Un 1-1 che porta laal quarto posto, con 33 punti insieme al Cittadella, a -1 dalla Salernitana seconda che è a 34 e a -5 dall’Empoli capolista. Laesce dalla zona playout salendo a 19 punti. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.