Serena Enardu | paura nella notte | incendiata l’auto

(Di domenica 24 gennaio 2021)diper, la showgirl si è ritrovatabruciata (per la seconda volta). Il suv Land Rover era parcheggiato vicino la sua abitazione a Quarto Sant’Elena. L’ex Uomini&Donne ha commentato la vicenda con una serie di Instagram Stories, rassicurando che sia lei sia suo figlio stanno bene.diA riportare la notizia è stata l’Ansa, riferendo che le fiamme sono divampate intorno alle 22.30 di sabato sera., un Land Rover bianco è stato dato alle fiamme dopo essere stato coperto di liquido infiammabile. Si tratta dunque di incendio doloso ma, al momento, non c’è traccia del responsabile, chiunque sia stato è fuggito facendo perdere le proprie ...

Paola30502511 : RT @repubblica: Cagliari, bruciata l'auto della showgirl Serena Enardu - francobus100 : Serena Enardu, la sua auto incendiata: ecco cosa è successo - infoitcultura : Bruciata l'auto della showgirl Serena Enardu - infoitcultura : 'Si tratta di persone ignobili', la verità di Serena Enardu dopo l'incendio della macchina - infoitcultura : Serena Enardu spiazza su Pago: “Abbiamo deciso entrambi di….” -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu

Corriere dell'Umbria

La chiamata al 115 è arrivata intorno dopo le dieci di sera: auto in fiamme in via Livatinio, a Quartu Sant'Elena. I vigili del fuco sono arrivati pochi minuti dopo: la vettura, ...Un sabato sera di paura per Serena Enardu: l'auto della showgirl ed ex tronista di Uomini e Donne è stata incendiata proprio sotto casa, dove l'aveva parcheggiata. Non è la prima volta che la Enardu s ...