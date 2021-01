Ritardo vaccini: 3 scenari e il piano vaccinale da rifare (Di domenica 24 gennaio 2021) Valentina Dardari Il piano vaccini dimezzato, nel migliore dei casi con slittamenti per over 60 e docenti. Sottosegretaria alla Salute comunque positiva: “Possiamo chiudere comunque a settembre con somministrazioni 16/18 ore al giorno” Che ci sia un Ritardo nella consegna dei vaccini è ormai indubbio, anche se non si capisce ancora di quanto possa essere. Gli scenari possibili a questo punto sono tre, anche se il primo sembra poco realizzabile. Prepariamoci quindi a ritardi consistenti e a slittamenti del piano vaccinale tanto caro al commissario straordinario Domenico Arcuri. L’idea iniziale era quella di finire tutto per settembre, ma questa ipotesi sembra ormai irraggiungibile, anche se la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, continua a voler ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 24 gennaio 2021) Valentina Dardari Ildimezzato, nel migliore dei casi con slittamenti per over 60 e docenti. Sottosegretaria alla Salute comunque positiva: “Possiamo chiudere comunque a settembre con somministrazioni 16/18 ore al giorno” Che ci sia unnella consegna deiè ormai indubbio, anche se non si capisce ancora di quanto possa essere. Glipossibili a questo punto sono tre, anche se il primo sembra poco realizzabile. Prepariamoci quindi a ritardi consistenti e a slittamenti deltanto caro al commissario straordinario Domenico Arcuri. L’idea iniziale era quella di finire tutto per settembre, ma questa ipotesi sembra ormai irraggiungibile, anche se la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, continua a voler ...

