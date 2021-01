Paratici: “Non abbiamo necessità di fare mercato” (Di domenica 24 gennaio 2021) Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di DAZN prima dell’inizio della sfida contro il Bologna “Se siamo in una fase di riflessione riguardo al mercato? Non abbiamo necessità, il mercato di gennaio è fatto di opportunità. Stiamo alla finestra e vediamo se succederà qualcosa che ci può interessare. Kulusevski è un giocatore giovane e spesso ce ne dimentichiamo. Ha grande valore e noi crediamo molto in lui”. Paratici ha anche parlato del momento attuale della squadra: “C’è stata un’altalena di emozioni, dalla sconfitta con l’Inter in campionato alla vittoria in Supercoppa contro il Napoli”. Sulle parole di Chiellini dopo l’Inter su fame e determinazione? “abbiamo un gruppo di giocatori in cui i più anziani conoscono bene l’ambiente e quando parlano non lo fanno mai ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Fabioè intervenuto ai microfoni di DAZN prima dell’inizio della sfida contro il Bologna “Se siamo in una fase di riflessione riguardo al? Non, ildi gennaio è fatto di opportunità. Stiamo alla finestra e vediamo se succederà qualcosa che ci può interessare. Kulusevski è un giocatore giovane e spesso ce ne dimentichiamo. Ha grande valore e noi crediamo molto in lui”.ha anche parlato del momento attuale della squadra: “C’è stata un’altalena di emozioni, dalla sconfitta con l’Inter in campionato alla vittoria in Supercoppa contro il Napoli”. Sulle parole di Chiellini dopo l’Inter su fame e determinazione? “un gruppo di giocatori in cui i più anziani conoscono bene l’ambiente e quando parlano non lo fanno mai ...

