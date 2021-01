Milan, niente scuse ma negli scontri diretti le assenze sono macigni (Di domenica 24 gennaio 2021) , contro l’Atalanta in particolare si sente la mancanza di Bennacer , contro l’Atalanta in particolare si sente la mancanza di Bennacer. Ovviamente anche quelle di Romagnoli e Calhanoglu, senza tralasciare la velocità di Saelemaekers persa sulla fascia destra. LEGGI ‘ARTICOLO COMPLETO SU MilanNEWS24 Milan SOFFERENTE IN MEDIANA- La Gazzetta di oggi “regala” un 5 a Tonali, forse di incoraggiamento per quanto visto in campo. Forse dovremmo dire per quanto non visto ma non vorremmo essere troppo lapidari nei confronti d un undicesimo della squadra, vale a dire l’undicesima parte di una serie di responsabilità equamente distribuite. Ieri e precedentemente si è sentita la mancanza della forza di Bennacer al fianco di Kessie. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) , contro l’Atalanta in particolare si sente la mancanza di Bennacer , contro l’Atalanta in particolare si sente la mancanza di Bennacer. Ovviamente anche quelle di Romagnoli e Calhanoglu, senza tralasciare la velocità di Saelemaekers persa sulla fascia destra. LEGGI ‘ARTICOLO COMPLETO SUNEWS24SOFFERENTE IN MEDIANA- La Gazzetta di oggi “regala” un 5 a Tonali, forse di incoraggiamento per quanto visto in campo. Forse dovremmo dire per quanto non visto ma non vorremmo essere troppo lapidari nei confronti d un undicesimo della squadra, vale a dire l’undicesima parte di una serie di responsabilità equamente distribuite. Ieri e precedentemente si è sentita la mancanza della forza di Bennacer al fianco di Kessie. Leggi su Calcionews24.com

