LIVE Sci di fondo, Staffette Lahti in DIRETTA: Johaug fa la differenza, Norvegia davanti (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.02 A metà del terzo frammento di gara, la Norvegia ha un vantaggio di addirittura 27 secondi sulla Finlandia. Lotta serrata dietro con Svezia, Russia e Stati Uniti racchiuse nel giro di meno di cinque secondi. 10.00 Niente male finora la frazione della classe 2000 statunitense Sophia Laukli: sta mostrando diversi progressi anche in termini di personalità questa ragazza. 9.57 Sciata possente per la norvegese Fossesholm che aumenta il divario sulla Finlandia: 15 secondi il vantaggio. Svezia e Russia a 35 secondi. 9.55 Secondo cambio: ha fatto il vuoto Therese Johaug che lascia il testimone a Fossesholm. Solo la Finlandia riesce a restare vicino alle scandinave (7 secondi). Cambiano a 25 secondi Stati Uniti e Russia. 9.52 Niskanen si trova a sei secondi da ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.02 A metà del terzo frammento di gara, laha un vantaggio di addirittura 27 secondi sulla Finlandia. Lotta serrata dietro con Svezia, Russia e Stati Uniti racchiuse nel giro di meno di cinque secondi. 10.00 Niente male finora la frazione della classe 2000 statunitense Sophia Laukli: sta mostrando diversi progressi anche in termini di personalità questa ragazza. 9.57 Sciata possente per la norvegese Fossesholm che aumenta il divario sulla Finlandia: 15 secondi il vantaggio. Svezia e Russia a 35 secondi. 9.55 Secondo cambio: ha fatto il vuoto Thereseche lascia il testimone a Fossesholm. Solo la Finlandia riesce a restare vicino alle scandinave (7 secondi). Cambiano a 25 secondi Stati Uniti e Russia. 9.52 Niskanen si trova a sei secondi da ...

gianmilan76 : Nuovi record da abbattere, tante news da offrire, mille emozioni da vivere. SuperG #CransMontana, LIVE, on… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana in DIRETTA: Marta Bassino ci prova, Sofia Goggia per continuare a sognare - zazoomblog : LIVE Sci Alpino Discesa Streif in DIRETTA: il meteo darà tregua? Dominik Paris sfida Feuz - #Alpino #Discesa… - zazoomblog : LIVE Sci Alpino Discesa Streif in DIRETTA: il meteo darà tregua? Dominik Paris sfida Feuz - #Alpino #Discesa… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Staffette Lahti in DIRETTA: la Norvegia punta al doppio successo - #fondo #Staffette #Lahti… -