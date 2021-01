LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa defraudata. “Ineos andava penalizzata”. Ainslie reagisce (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI: Luna Rossa POTREBBE RIBALTARE TUTTO CON VENTO LEGGERO Luna Rossa DERUBATA DAI GIUDICI. Ineos UK andava penalizzata: VIOLATA LA SAFETY-ZONE VIDEO Luna Rossa: “NON PENALIZZATE Ineos? CI STATE PRENDENDO IN GIRO…” Ineos UK A RISCHIO SQUALIFICA! BEN Ainslie: “I RECLAMI DI Luna Rossa SONO ROZZI!” QUANDO LE PROSSIME REGATE? IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI LA CRONACA DELLA REGATA DI OGGI DISPUTATE LE REGATE FANTASMA CONTRO AMERICAN MAGIC MAX SIRENA ATTACCA: “RESPINTE TRE RICHIESTE DI PENALITA’ A Ineos, PERCHE’?” JAMES SPITHILL: “SORPRESO ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI:POTREBBE RIBALTARE TUTTO CON VENTO LEGGERODERUBATA DAI GIUDICI.UK: VIOLATA LA SAFETY-ZONE VIDEO: “NON PENALIZZATE? CI STATE PRENDENDO IN GIRO…”UK A RISCHIO SQUALIFICA! BEN: “I RECLAMI DISONO ROZZI!” QUANDO LE PROSSIME REGATE? IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI LA CRONACA DELLA REGATA DI OGGI DISPUTATE LE REGATE FANTASMA CONTRO AMERICAN MAGIC MAX SIRENA ATTACCA: “RESPINTE TRE RICHIESTE DI PENALITA’ A, PERCHE’?” JAMES SPITHILL: “SORPRESO ...

