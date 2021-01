LIVE – Palermo-Teramo 1-1, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 24 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Palermo-Teramo, match valido per la ventesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro la Virtus Francavilla e in classifica occupano la nona posizione con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, mentre gli ospiti hanno collezionato sette successi nelle prime diciotto gare e vantano la terza miglior difesa del girone. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 24 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Palermo: Pelagotti; Accardi, Somma, Palazzi, Crivello; Broh, Luperini; Kanoute, Lucca, Valente; ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Ladi, match valido per la ventesima giornata delC di. I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro la Virtus Francavilla e in classifica occupano la nona posizione con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, mentre gli ospiti hanno collezionato sette successi nelle prime diciotto gare e vantano la terza miglior difesa del. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 24 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Pelagotti; Accardi, Somma, Palazzi, Crivello; Broh, Luperini; Kanoute, Lucca, Valente; ...

ftg_soccer : GOAL! Palermo in Italy Serie C: Girone C Palermo 1-1 Teramo More live scores: - live_messina : Cadavere di una diciassettenne ritrovato in un burrone a Palermo. Il corpo semi bruciato - WiAnselmo : #Live, #Palermo-Teramo: diretta testuale di - Mediagol : #Live, #Palermo-Teramo: diretta testuale di - live_palermo : ?????Pecoraro e Sclafani tacciono con il gip e restano in cella. I due imprenditori gestivano gli affari aiutati dal… -