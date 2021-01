La Juve è tornata: Supercoppa e Bologna per reagire al crollo con l'Inter (Di domenica 24 gennaio 2021) Zitta zitta la Juve è tornata, la vittoria contro il Bologna la rilancia a - 5 dall'Inter, con una partita in meno. Due risposte importanti dopo il tonfo di San Siro: prima la Supercoppa , poi i tre ... Leggi su leggo (Di domenica 24 gennaio 2021) Zitta zitta la, la vittoria contro illa rilancia a - 5 dall', con una partita in meno. Due risposte importanti dopo il tonfo di San Siro: prima la, poi i tre ...

