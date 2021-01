Il cadavere di una 17enne è stato ritrovato nel Palermitano. Interrogato il fidanzato (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Il cadavere di una ragazza di 17 anni, Roberta Siragusa, è stato trovato in un dirupo di Monte San Calogero, nel complesso boschivo di Monte Rotondo, in territorio di Caccamo, in provincia di Palermo. È stato il fidanzato 19enne a indicare il posto dopo che si è presentato con il padre e l'avvocato nella caserma del paese. Il fidanzato - Pietro Morreale 19 anni - si è presentato alla caserma dei carabinieri di Caccamo, accompagnato dai genitori e da un avvocato. Sul corpo della vittima sono presenti segni di profonde bruciature. Sul posto - impervio - oltre al pm di turno e al medico legale, anche gli investigatori del Sis (Sezione investigazioni scientifiche) dei carabinieri, oltre ai vigili del fuoco e ai militari della compagnia carabinieri di Termini Imerese. A presentare la denuncia di ... Leggi su agi (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Ildi una ragazza di 17 anni, Roberta Siragusa, ètrovato in un dirupo di Monte San Calogero, nel complesso boschivo di Monte Rotondo, in territorio di Caccamo, in provincia di Palermo. Èil19enne a indicare il posto dopo che si è presentato con il padre e l'avvocato nella caserma del paese. Il- Pietro Morreale 19 anni - si è presentato alla caserma dei carabinieri di Caccamo, accompagnato dai genitori e da un avvocato. Sul corpo della vittima sono presenti segni di profonde bruciature. Sul posto - impervio - oltre al pm di turno e al medico legale, anche gli investigatori del Sis (Sezione investigazioni scientifiche) dei carabinieri, oltre ai vigili del fuoco e ai militari della compagnia carabinieri di Termini Imerese. A presentare la denuncia di ...

Radio1Rai : ??Cadavere di una giovane trovato in un burrone a #Caccamo, provincia di Palermo. Il corpo è parzialmente bruciato.… - rtl1025 : ?? Trovato il corpo senza vita di una giovane in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo, in provincia… - TgrSicilia : Il corpo senza vita di una giovane di 17 anni è stato trovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Cacc… - infoitinterno : Cadavere di una ragazza in un dirupo. I carabinieri chiamati dal fidanzato - TGR Sicilia - Agenzia_Italia : Il cadavere di una 17enne è stato ritrovato nel Palermitano. Interrogato il fidanzato -