"Ho fatto più gol io che...". Milan-Atalanta, microfoni aperti e Ibrahimovic intercettato: una clamorosa umiliazione (Di domenica 24 gennaio 2021) Un audio inequivocabile. Zlatan Ibrahimovic risponde a modo suo a Duvan Zapata. Siamo nel finale di Milan-Atalanta, con i nerazzurri che dominano 3-0 e il colombiano che poco prima ha segnato chiudendo i conti. Un risultato sorprendente, per certi versi, che ringalluzzisce la banda di Gasperini. I rossoneri protestano per un contatto in area e Zapata si rivolge direttamente a Ibra: "Vuoi un altro rigore?". La polemica è nota, con il Milan accusato di essere favorito dagli arbitri e dal Var. Lo svedese, che al termine del match, visibilmente infastidito, parlerà di "Milan fragile", ha però per Zapata un sorriso sarcastico. E nello stadio vuoto i microfoni della regia intercettano il suo sfottò: "Ho segnato più gol io delle partite che hai fatto tu in carriera". Niente da ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Un audio inequivocabile. Zlatanrisponde a modo suo a Duvan Zapata. Siamo nel finale di, con i nerazzurri che dominano 3-0 e il colombiano che poco prima ha segnato chiudendo i conti. Un risultato sorprendente, per certi versi, che ringalluzzisce la banda di Gasperini. I rossoneri protestano per un contatto in area e Zapata si rivolge direttamente a Ibra: "Vuoi un altro rigore?". La polemica è nota, con ilaccusato di essere favorito dagli arbitri e dal Var. Lo svedese, che al termine del match, visibilmente infastidito, parlerà di "fragile", ha però per Zapata un sorriso sarcastico. E nello stadio vuoto idella regia intercettano il suo sfottò: "Ho segnato più gol io delle partite che haitu in carriera". Niente da ...

AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'Niente scuse oggi, ripartiamo da questa sconfitta, dobbiamo preparare bene il derby con l'Inter. Cam… - Paolo_Bargiggia : Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squa… - espressonline : I gruppi neonazisti negli Stati Uniti hanno fatto molti più attentati dei terroristi islamici. L'inchiesta di coper… - pojetti : @Daniela26853569 Ovviamente. Conosco più ingegneri pentiti di non averlo fatto che colleghi che non hanno studiato… - BeataVergineMa5 : Perché fare un tweet provocatorio su una persona che non c'è più???? Ps: Marchionne dice che non avrebbe mai fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : fatto più Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it