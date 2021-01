Hernan Crespo vince il primo trofeo da allenatore

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 24 gennaio 2021)entra di diritto nella storia del calcio argentino. Il club da lui allenato, il Defensa y Justicia, ha conquistato la Copa Sudamericana, il secondopiù importante del Sud America, battendo nella finale, giocata a Cordoba, i connazionali del Lanus con un netto 3-0. E’ ilin 85 anni di storia per la squadra dell’area metropolitana di Buenos Aires. Defensa y Justicia: una favola del calcio sudamericano? Può sicuramente considerarsi tale visto che, in 86 anni di storia, questo piccolo club di Buenos Aires ha sempre navigato tra le categorie inferiori del calcio, entrando nell’elite pallonara soltanto nel 2014 con la promozione in Primera Division sotto la guida di Camacho. Poi, l’arrivo in panchina di, a partire dal febbraio dello scorso ...