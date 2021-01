Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: le frasi che indignano i social (Di domenica 24 gennaio 2021) Al Grande Fratello Vip si parla con una certa nonchalanche di salute mentale. Il riferimento va alle frasi recentemente pronunciate da Dayane Mello contro Tommaso Zorzi. Come al solito, i social si indignano, ma anche stavolta il problema numero uno sembra quello di sempre: parlare di alcuni argomenti, probabilmente in modo del tutto improprio. Dayane Mello contro Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip Tutto è successo la sera di sabato 23 gennaio 2021. Come ormai sappiamo, nel fine settimana ai concorrenti del Grande Fratello Vip viene permessa una festa nel corso ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 24 gennaio 2021) AlVip si parla con una certa nonchalanche di salute mentale. Il riferimento va allerecentemente pronunciate da. Come al solito, isi, ma anche stavolta il problema numero uno sembra quello di sempre: parlare di alcuni argomenti, probabilmente in modo del tutto improprio.alVip Tutto è successo la sera di sabato 23 gennaio 2021. Come ormai sappiamo, nel fine settimana ai concorrenti delVip viene permessa una festa nel corso ...

