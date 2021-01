GF Vip | l’indiscrezione | “Una donna molto rock” beve molto prima della diretta

Leggi su 361magazine

(Di domenica 24 gennaio 2021) Si tratta di una ex concorrente dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. La produzione sarebbe pronta a cacciarla «O smetti di bere o ti cacciamo». E’ l’ultimatum lanciato ad una ex concorrente del GF Vip che adesso occupa un posto in studio. Pare che la “” alzi il gomitondo vino nei camerini.arriva da Casa Chi. Non si conosce il nome dell’ex concorrente, ma si sa di lei che ascolta musica rap. E’ probabile che alla prossimanon sia presente, proprio perché “ogni volta rischia di mettere in imbarazzo la produzione per il suo comportamento.”, riporta Il Messaggero, riprendendo la news. Da qui dalla produzione del Grande Fratello arriva ...