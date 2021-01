GF Vip | “Ha problemi mentali” | Dayane Mello sbotta contro un coinquilino | a chi si riferisce

(Di domenica 24 gennaio 2021) La festa di ieri sera nella Casa del GF Vip non si è conclusa nel migliore dei modi: lo sfogo dila regia e un. Come spesso accaduto in questa travagliata ed appassionante quinta edizione del GF Vip, anche la festa di ieri sera ha dato luogo a discussioni, dissapori e critiche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - TeamElia3 : RT @BITCHYFit: Dayane Mello attacca gli autori del GF Vip: “Assecondano solo Tommaso Zorzi perché ha problemi mentali” - TeamElia3 : RT @trash_italiano: #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mentali' h… - SereFox : RT @trash_italiano: #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mentali' h… - ErbacciaCattiva : RT @trash_italiano: #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mentali' h… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip problemi

La festa di ieri sera nella Casa del GF Vip non si è conclusa nel migliore dei modi: lo sfogo di Dayane contro la regia e un coinquilino.Come un fiume in piena, Dayane Mello non lesina colpi di frusta agli autori del Grande Fratello Vip e spara a zero su Tommaso Zorzi.