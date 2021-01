‘Gf Vip 5’, Samantha De Grenet dopo il passo indietro del fidanzato di Rosalinda Cannavó indaga sul feeling tra lei e Andrea Zenga (Video) (Di domenica 24 gennaio 2021) Negli ultimi tempi, la vita sentimentale di Rosalinda Cannavò sta subendo degli scossoni. L’attrice, ormai reclusa da 4 mesi nella Casa del Gf Vip 5, è legata sentimentalmente da dieci anni a Giuliano Condorelli. Tuttavia, la sua esperienza nel reality sta mettendo a dura prova il loro amore. Rosalinda infatti è sempre più certa di essere oggi una donna nuova, che forse il suo compagno potrebbe non riconoscere più. La scorsa settimana, per questo, la sorella di Rosalinda le ha rivelato che Giuliano ha voluto prendersi una pausa di riflessione. La ragazza ha quindi avuto una forte crisi, al termine della quale ha preso consapevolezza che anche sola sa bastarsi. Ieri, poi, Rosalinda ha raccontato alla sua amica Dayane Mello di aver fatto un sogno erotico che le coinvolgeva. Divertita la reazione della Mello, più sognante ... Leggi su isaechia (Di domenica 24 gennaio 2021) Negli ultimi tempi, la vita sentimentale diCannavò sta subendo degli scossoni. L’attrice, ormai reclusa da 4 mesi nella Casa del Gf Vip 5, è legata sentimentalmente da dieci anni a Giuliano Condorelli. Tuttavia, la sua esperienza nel reality sta mettendo a dura prova il loro amore.infatti è sempre più certa di essere oggi una donna nuova, che forse il suo compagno potrebbe non riconoscere più. La scorsa settimana, per questo, la sorella dile ha rivelato che Giuliano ha voluto prendersi una pausa di riflessione. La ragazza ha quindi avuto una forte crisi, al termine della quale ha preso consapevolezza che anche sola sa bastarsi. Ieri, poi,ha raccontato alla sua amica Dayane Mello di aver fatto un sogno erotico che le coinvolgeva. Divertita la reazione della Mello, più sognante ...

