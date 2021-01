Balcani | i migranti in fila sotto la neve

Leggi su vanityfair

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il 23 dicembre scorso un incendio ha distrutto il campo profughi di Lipa in Bosnia. Da quel giorno i migranti, originari soprattutto da Pakistan ed Afghanistan, respinti dalla Croazia, la Slovenia e l’Italia sono al gelo, sotto la neve. Senza nessun riparo. E lo sarebbero rimasti comunque, perché in quella data era stata disposta la chiusura del campo per inadeguatezza ad ospitare persone: mancavano acqua, fognature ed elettricità.