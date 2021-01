Antonella, arriva la tragica conferma da parte dell’autopsia (Di domenica 24 gennaio 2021) L'autopsia ha confermato che la piccola Antonella Sicomero, la bambina di 10 anni di Palermo deceduta giovedì all'ospedale dei Bambini dove era arrivata in condizioni gravissime, è morta per asfissia. L'ipotesi è che la piccola si sia stretta una cintura al collo mentre partecipava a una sfida sul social TikTok. L'esame è stato disposto dalla Procura che sulla vicenda ha aperto un'inchiesta. Il reato ipotizzato per il momento e a carico di ignoti, anche dalla Procura dei minorenni, è quello di istigazione al suicidio. Gli inquirenti vogliono capire se qualcuno abbia davvero invitato Antonella a partecipare al tragico gioco e anche se esista una rete più ampia di individui dietro a questo tipo di sfide online. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) La bambina aveva diversi profili social ... Leggi su howtodofor (Di domenica 24 gennaio 2021) L'autopsia hato che la piccolaSicomero, la bambina di 10 anni di Palermo deceduta giovedì all'ospedale dei Bambini dove erata in condizioni gravissime, è morta per asfissia. L'ipotesi è che la piccola si sia stretta una cintura al collo mentrecipava a una sfida sul social TikTok. L'esame è stato disposto dalla Procura che sulla vicenda ha aperto un'inchiesta. Il reato ipotizzato per il momento e a carico di ignoti, anche dalla Procura dei minorenni, è quello di istigazione al suicidio. Gli inquirenti vogliono capire se qualcuno abbia davvero invitatocipare al tragico gioco e anche se esista una rete più ampia di individui dietro a questo tipo di sfide online. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) La bambina aveva diversi profili social ...

