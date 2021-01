Amici 20 | scoppia la lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli | “Cosa stai dicendo? Stai dicendo una marea di ca***te”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 gennaio 2021) Continua il pressing su alcuni allievi di “di Maria De Filippi”, soprattutto sui cantanti. Archiviate per un momento le polemiche tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini (quest’ultima ha lanciato una battuta: “Diventeremo come Tina e Gemma”, riferendosi alle due protagoniste di “Uomini e donne”) l’attenzione si sposta tutta sul canto. Sui canali digitali sono stati pubblicati i brani di Aka7even, Deddy, Enula, Esa, Raffaele e Ibla. Rischiano il posto Leonardo, Evandro e Ari, risultati rispettivamente al primo, secondo e terzo posto secondo un televoto aperto ad hoc. Su Evandro e Aripunta il dito soprattutto, che non ha mai apprezzato per diversi motivi lo stile dei due cantanti. Evandro all’inizio del programma si è distinto per il suo espressione artistica legata al ...