Viaggio in una Rsa, dove è vitale vaccinarsi e dove il richiamo è garantito (Di sabato 23 gennaio 2021) Gli anziani della Fondazione Biffi di Milano si sono salvati nella prima ondata, data la chiusura ferrea all'esterno. Il virus però è penetrato a ottobre, ma con pochissime vittime Leggi su tg.la7 (Di sabato 23 gennaio 2021) Gli anziani della Fondazione Biffi di Milano si sono salvati nella prima ondata, data la chiusura ferrea all'esterno. Il virus però è penetrato a ottobre, ma con pochissime vittime

dchinellato : Domani non perdete @SW_SportWeek in edicola. Numero speciale, dedicato a #KobeBryant a quasi un anno dalla sua scom… - francescacheeks : Il viaggio di #FEAT continua ?? volevo iniziare il 2021 con una canzone speciale, un augurio a vivere le cose in pie… - Y_an_ez : RT @GiaccardiChiara: Rivelazioni del virus: 1) l’individualismo é una ideologia, la realtà é che siamo tutti connessi 2) la morte é compagn… - Katherine_Kook_ : RT @simplybrawnycho: Fate qualche altro caritatevole sforzo e fate girare in tutta Italia, perché anche se non è della tua zona i volontari… - Elisa11926075 : RT @GiaccardiChiara: Rivelazioni del virus: 1) l’individualismo é una ideologia, la realtà é che siamo tutti connessi 2) la morte é compagn… -