Vaccino Covid, Pregliasco: "Ritardi? Andavano considerati possibili contrattempi. Ora con il fiato sospeso per gestire al meglio seconda dose"

"Una campagna vaccinale così imponente ha e avrà altri intoppi di carattere organizzativo, produttivo e distributivo. Il V-day ha creato aspettativa, ma si sapeva che era un momento simbolico", così Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'IRCCS Galeazzi di Milano, commenta i Ritardi nell'arrivo dei vaccini Covid di Pfizer BionTech. Pregliasco sottolinea che, in ogni caso, aver avuto dei vaccini in un solo anno, "è inusitato", quindi è ovvio che produzione e distribuzione, "vanno oliate". "Non abbiamo alternative (al Vaccino Pfizer ndr.). Siamo con il fiato sospeso per governare al meglio quella che può essere la gestione della seconda dose secondo la tempistica giusta", continua Pregliasco, ...

