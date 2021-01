Scuole, il Tar non smuove Napoletano: l’infanzia rientra il 1°febbraio, superiori 1°marzo (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha annullato l’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che prevedeva il ritorno a scuola in presenza solo fino alla terza elementare. Secondo il giudice amministrativo per la Regione devono dunque valere le regole previste dall’ultimo Dpcm per le aree in zona gialla. La sentenza del Tar non smuove la decisione assunta dal sindaco di Airola, Michele Napoletano, sulla riapertura delle Scuole nel comune della Valle Caudina. In attesa di una nuova ordinanza sindacale, ha già diffuso (nella serata di ieri) a mezzo social la scaletta per il ritorno in presenza degli alunni che frequentano le Scuole, di ogni ordine e grado, nel comune di Airola. “Si dà avviso agli studenti di Airola, ed in particolare a quelli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha annullato l’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che prevedeva il ritorno a scuola in presenza solo fino alla terza elementare. Secondo il giudice amministrativo per la Regione devono dunque valere le regole previste dall’ultimo Dpcm per le aree in zona gialla. La sentenza del Tar nonla decisione assunta dal sindaco di Airola, Michele, sulla riapertura dellenel comune della Valle Caudina. In attesa di una nuova ordinanza sindacale, ha già diffuso (nella serata di ieri) a mezzo social la scaletta per il ritorno in presenza degli alunni che frequentano le, di ogni ordine e grado, nel comune di Airola. “Si dà avviso agli studenti di Airola, ed in particolare a quelli ...

Scuole, il Tar non smuove Napoletano: l’infanzia rientra il 1°febbraio, superiori 1°marzo

Airola (Bn) – Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha annullato l’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che prevedeva il ritorno a scuola in presenza solo fino alla ...

