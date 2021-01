Sci alpino, CdM: poker di Sofia Goggia a Crans Montana (Di sabato 23 gennaio 2021) Invincibile Sofia Goggia: nella seconda discesa di Crans Montana la bergamasca conquista la quarta vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di sci alpino, rafforzando il primato nella classifica di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 gennaio 2021) Invincibile: nella seconda discesa dila bergamasca conquista la quarta vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di sci, rafforzando il primato nella classifica di ...

Coninews : SPETTACOLO TRICOLORE! ?????? Sofia #Goggia trionfa anche nella seconda discesa di Crans Montana! La festa azzurra è… - _Carabinieri_ : A poche settimane dal rientro dal grave infortunio al ginocchio dello scorso anno, il Car. Sc. Dominik #Paris conqu… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia aveva una motivazione speciale per vincere a Crans Montana... facile! ???????? ? - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Quattro italiane in Top10 e quarta vittoria consecutiva di @goggiasofia: che giornata a Crans-Montana ?????? #EurosportSCI… - Wally_84 : RT @Gazzetta_it: Goggia irresistibile: cala il poker in discesa #Sci #CoppadelMondo -