Reddito di cittadinanza, Isee in scadenza: cosa fare per non perdere i soldi (Di sabato 23 gennaio 2021) Per tutti quello che percepiscono il Reddito di cittadinanza entro fine mese (31 gennaio) dovranno ripresentare il modello Isee oppure perderanno il sussidio. A chiarire quest’aspetto è stato proprio l’Inps in una nota lo scorso 4 gennaio. Presentare il modello Isee è necessario per stabilire se chi beneficia del sussidio può continuarlo ad ottenerlo oppure L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Per tutti quello che percepiscono ildientro fine mese (31 gennaio) dovranno ripresentare il modellooppure perderanno il sussidio. A chiarire quest’aspetto è stato proprio l’Inps in una nota lo scorso 4 gennaio. Presentare il modelloè necessario per stabilire se chi beneficia del sussidio può continuarlo ad ottenerlo oppure L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

welikeduel : 'Voglio lavorare, non il reddito di cittadinanza.' La storia di Domenico, che ha perso il lavoro e la casa e cerca… - matteosalvinimi : “Qui votiamo Pd e 5 Stelle, prendiamo tutti il reddito di cittadinanza”. Intervista al campo Rom di Chiesa Rossa al… - VittorioSgarbi : L’Italia che che produce non vive di bonus o di reddito di cittadinanza, ma di lavoro che genera occupazione. Chi c… - Europeo91785337 : RT @Ste_Mazzu: Interesse mediatico per il maxiprocesso alla 'ndrangheta pressoché nullo, troppo pochi i percettori di reddito di cittadinan… - sergiopillai : RT @Ste_Mazzu: Interesse mediatico per il maxiprocesso alla 'ndrangheta pressoché nullo, troppo pochi i percettori di reddito di cittadinan… -