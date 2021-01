Letizia Moratti, la manager nata con il tailleur: già due strafalcioni da assessore, ma le critiche arrivano timide e sottovoce (Di sabato 23 gennaio 2021) È proprio vero che bisogna nascere con la camicia. Figurarsi chi è venuta al mondo già avvolta nel tailleur grigio antracite, da super manager. E’ il caso di Letizia Moratti che in sole due settimane, solo due ripetiamo, è riuscita a dare due colpi magistrali: l’altro lunedì da assessore alla Sanità ha proposto che i vaccini subisserò nella distribuzione il criterio del Pil, cioè la punturina va prima al ricco e poi al povero. Di questo lunedì invece la notizia che i suoi uffici hanno dato a Roma numeri farlocchi: hanno scambiato persone sane per ammalate. Roma ha provveduto a colorare di rosso la Lombardia e ha imposto – grazie all’errore – il nuovo lockdown. Fosse successo al predecessore della Moratti, il già fantasmagorico Giulio Gallera, sapete quante gliene avremmo dette noi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) È proprio vero che bisogna nascere con la camicia. Figurarsi chi è venuta al mondo già avvolta nelgrigio antracite, da super. E’ il caso diche in sole due settimane, solo due ripetiamo, è riuscita a dare due colpi magistrali: l’altro lunedì daalla Sanità ha proposto che i vaccini subisserò nella distribuzione il criterio del Pil, cioè la punturina va prima al ricco e poi al povero. Di questo lunedì invece la notizia che i suoi uffici hanno dato a Roma numeri farlocchi: hanno scambiato persone sane per ammalate. Roma ha provveduto a colorare di rosso la Lombardia e ha imposto – grazie all’errore – il nuovo lockdown. Fosse successo al predecessore della, il già fantasmagorico Giulio Gallera, sapete quante gliene avremmo dette noi ...

