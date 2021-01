Il pressing di Giorgetti su Salvini | “La Lega dica sì a un governo istituzionale”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 gennaio 2021) Un, per evitare gli eventuali rischi di un voto anticipato. Anche nellac’è chi è tentato dalla strada di risolvere la crisi con questo Parlamento, “se e quando” Conte dovesse dimettersi. Si tratta di Giancarlo, che in questi giorni sarebbe impegnato in unsul segretario Matteoper fargli cambiare idea rispetto a quella già ampiamente manifestata della necessità delle urne.spinge per lain unA esporre in maniera articolata la posizione diè, oggi, un retroscena del Corriere della Sera firmato da Francesco Verderami. L’articolo rilancia le perplessità del vicesegretario del Carroccio già emerse nei ...