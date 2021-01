GF Vip, due amati concorrenti pronti ad abbandonare: “Forse ci hanno richiesto troppo” (Di sabato 23 gennaio 2021) Nell’ultima puntata del GF Vip, i concorrenti hanno scoperto che il programma è stato nuovamente prolungato. La notizia non è stata accolta con gioia dai concorrenti, anzi. C’è chi addirittura sarebbe deciso ad abbandonare il reality durante il prossimo appuntamento del reality in prima serata. concorrenti pronti AD abbandonare – La quinta edizione del GF Vip L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Nell’ultima puntata del GF Vip, iscoperto che il programma è stato nuovamente prolungato. La notizia non è stata accolta con gioia dai, anzi. C’è chi addirittura sarebbe deciso adil reality durante il prossimo appuntamento del reality in prima serata.AD– La quinta edizione del GF Vip L'articolo

blueroom88 : Dopo un aereo del genere a Rosalinda Un altro a Zenga entrato giusto per scaldare il divanetto e far guadagnare due… - EireenViolet : RT @EireenViolet: “Abbandonano”.GFVip,decisione drastica:Tommaso Zorzi e Stefania Orlando escono di scena! Se sono esausti loro due,pensate… - ArmyE_M_P : #gregorelli #montecarles Se dopo quasi due mesi siamo ancora qui a dimostrarle il nostro affetto è perché lei ha s… - zazoomblog : GF Vip due grandi sorprese per lunedì 25 gennaio? Si parla di Walter Zenga e Alda D’Eusanio (come concorrente) -… - infoitcultura : Gf Vip, colpo di scena: due big abbandonano la casa? -