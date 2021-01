Covid: oggi 13.331 casi e 488 morti, il tasso positività è al 4,65% (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia nelle 24 ore, in lieve calo rispetto ai 13.633 di ieri. I decessi sono 488, in aumento invece (ieri 472). I tamponi sono 286.331, in aumento di 21.603 rispetto a ieri. Il tasso di positivita' scende a 4.65 dal 5,1% di ieri. Prosegue anche la riduzione dei ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri -28), con 144 ingressi del giorno (ieri 174), e scendono a 2.386, mentre i ricoveri ordinari calano di 288 unita' (ieri 354), portando il totale attuale a 21.403. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero totale di decessi dall'inizio dell'epidemia in Italia sale a 85.162. In aumento i guariti, oggi 16.062 (ieri pero' 27.676), per un totale di 1.871.189. La regione con piu' casi nelle 24 ore e' anche ... Leggi su agi (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - Sono 13.331 i nuovidiin Italia nelle 24 ore, in lieve calo rispetto ai 13.633 di ieri. I decessi sono 488, in aumento invece (ieri 472). I tamponi sono 286.331, in aumento di 21.603 rispetto a ieri. Ildi positivita' scende a 4.65 dal 5,1% di ieri. Prosegue anche la riduzione dei ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri -28), con 144 ingressi del giorno (ieri 174), e scendono a 2.386, mentre i ricoveri ordinari calano di 288 unita' (ieri 354), portando il totale attuale a 21.403. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero totale di decessi dall'inizio dell'epidemia in Italia sale a 85.162. In aumento i guariti,16.062 (ieri pero' 27.676), per un totale di 1.871.189. La regione con piu'nelle 24 ore e' anche ...

